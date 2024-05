Mãe de Kevinho faz carta aberta ao filho em luta contra o câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sueli Azevedo, mãe de Kevinho, 25, usou suas redes sociais para compartilhar uma carta aberta que fez para o filho.

O cantor havia pausado a carreira para cuidar da mãe enquanto ela fazia tratamento contra um câncer de mama.

Fortaleceu: "Kevinho, tudo o que eu escrever sobre você será muito pouco diante do filho abençoado que Deus me deu. Pausou a carreira e falou que até abandonaria para estar ao meu lado. (Pausou) TV, propaganda, tudo por mim. Me fortaleceu o tempo todo para eu não desanimar e nem fraquejar, segurando minha mão, me dando seu ombro amigo e até fazendo uma música para mim que quase morro de emoção".

Orgulhosa: "Ah, filho, se o mundo inteiro soubesse quem é Kevinho, não existiria filho que não honrasse mãe. Sei também que, por mais forte que você demonstrava ser para mim, quando ficava sozinho desmoronava. Você foi o pilar, a força e um ser humano que por dentro sofria. Eu sei que sofria. Filho, o mundo te espera. Pensa em você. Deus está cuidando de mim e você precisa ser feliz fazendo o que mais ama".

Gratidão: "Seus fãs estão com você como sempre estiveram e não vão largar sua mão. Quanto amor você recebeu, quantas mensagens lindas... Se coloca em primeiro lugar. Você fez muito por mim, agora cuida de você, de ser feliz".

Kevinho anunciou novos projetos: "Voltei a fazer o que eu mais amo nessa vida, que é fazer música para vocês. Já produzi várias músicas novas. Estou em vários projetos que pensei nesse tempo todo que minha mãe se tratava, eu coloquei em prática todos esses projetos. Agora eu consegui trabalhar de corpo e alma mesmo, com a cabeça sempre focada na minha carreira musical".

[Legenda]© Reprodução- Instagram