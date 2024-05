Globo define estreia e convidados de programa com Fernanda e Pitel no Multishow

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo definiu nesta sexta-feira (24) os detalhes e a data de estreia do programa de entrevistas que será comandado por Fernanda Bande e Giovanna Pitel no Multishow.

O título da atração será Na Cama com Pitanda. Sua estreia está prevista para o dia 10 de junho, uma segunda-feira. A atração será exibida no horário nobre do canal de variedades da Globo na TV paga.

No programa, as ex-sisters do BBB 24 receberão convidados para bate-papos descontraídos deitadas em uma cama, lugar que mais frequentaram durante o reality show, segundo o próprio público apontou nas redes sociais.

À Folha de S.Paulo, a Globo confirmou alguns nomes confirmados para se juntarem às ex-sisters na cama. Entre eles, estão Valentina Bandeira, Diogo Defante, Rodriguinho, Evelyn Castro, Diego Martins e Vitor Dicastro.

A primeira temporada de Na Cama com Pitanda terá dez episódios, que também serão disponibilizados para assinantes do Globoplay no pacote Mais Canais Ao Vivo.

A produção de Na Cama com Pitanda é dos Estúdios Globo, com direção geral de Patricia Cupello e direção de gênero de Mariano Boni.