'Eu vivo procurando emprego', diz Ary Fontoura sobre trabalho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ary Fontoura participou do Conversa com Bial e afirmou que em, 76 anos de profissão, vive procurando emprego.

O artista contou que assim que um trabalho chega ao fim, já procura um novo. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesse 76 anos, eu vivo procurando emprego. É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?".

O ator incentivou as pessoas que desejam fazer teatro a conciliar com um trabalho. "Faça teatro. Mas, arranje um emprego bom, que garanta seu orgulho, e continue gostando do teatro".

Ary relembrou que largou o direito para viver da arte. "Se eu tivesse tido a oportunidade de seguir no meu curso de direito, eu tava fazendo, abandonei a faculdade praticamente no quinto ano para trabalhar no circo. Se eu tivesse me preparado, seria um advogado, abriria a porta do meu escritório quando eu quisesse, quando tivesse novela para fazer eu fecharia, e estaria com a vida garantida".