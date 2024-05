Roberto de Carvalho mostra quadro pintado por Rita Lee

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho continua fazendo a alegria dos fãs de Rita Lee ao compartilhar em suas redes fotos e lembranças da mulher, que morreu em maio de 2023, vítima de câncer. Nesta sexta (24), ele mostrou em sua conta no Instagram uma pintura feita pela cantora.

Trata-se de um quadro com os rostos do casal. Nota-se que Rita deu um destaque especial às bocas dos dois, que aparecem enormes e estilizadas. Seus olhos são duas bolinhas bem azuis.

Na legenda, ele brinca sobre a roqueira estar sempre na vanguarda. "A onda é harmonização facial? A Rita fez há muitos anos essa pintura protótipo de nós dois antecipando o que seria essa nova onda de harmonização facial", escreveu, acrescentando emojis de corações e de estrelas, que ela tanto gostava.

O início do namoro de Rita e Roberto vai ser lembrado na noite deste sábado (25), no programa Altas Horas, comandado por Serginho Groisman na TV Globo. No reencontro entre Ney Matogrosso e Roberto de Carvalho após 40 anos desde a última vez em que os dois estiveram juntos, o ex-Secos e Molhados relembrou o dia em que apresentou os dois.