Kayky Brito atualiza estado de saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kayky Brito, 36, usou as redes sociais da tarde deste domingo (26) para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde.

O ator publicou um vídeo nos stories do Instagram: "Falando diretamente do Rio de Janeiro, onde faz calor o ano inteiro e neste domingo (26) faz frio. E por aí? Espero que esteja tudo bem. Passando aqui apenas para dar um alô. Por aqui, melhor a cada dia. Amo vocês", afirmou.

Kayky foi atropelado ao deixar um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio, em setembro de 2023. O acidente deixou o artista em coma e com traumatismo craniano na UTI. Após dois meses internado, ele teve alta e passou a se recuperar em casa.

No início de maio, o ator respondeu ao motorista Diones da Silva, que o atropelou e o socorreu: "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro. Tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu. Obrigado, Diogenes."

O motorista falou sobre a emoção em ver Kayky retomar suas atividades: "Muito me emociona ver você assim. Feliz por você estar vivo por um milagre de Deus. Mas ao mesmo tempo triste, com o coração partido, por ter sido eu mesmo que, sem culpa, te causei isso. Você está sempre em minhas orações."

