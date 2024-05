Tony Ramos foi encontrado inconsciente na cama de casa, diz mulher do ator

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lidiane Barbos, mulher de Tony Ramos, disse que encontrou o ator inconsciente na cama de casa antes de ele ser internado, no último dia 16 de maio.

"O Tony ia filmar com a Lilia Cabral e ele estava passando por muitas dores de cabeça. Começou a tomar muitos remédios", disse ela, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo. "Eu subi para vê-lo e ele estava largado na cama, apagado."

Ele voltou para casa nesta sexta-feira (24), depois de passar oito dias no Hospital Samaritano, no Rio -a maior parte do tempo do Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

O ator foi internado no último dia 16 de maio, uma quinta-feira, após se sentir mal durante a gravação de um filme. Ele passou por cirurgia no cérebro para drenar um hematoma e recebeu alta do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) na última quarta-feira (22).

No entanto, precisou fazer uma nova cirurgia após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

As duas cirurgias foram consideradas um sucesso e a recuperação de Tony impressionou os médicos. Apesar do problema de saúde, Tony diz que sempre acreditou que iria se recuperar. "Mesmo com tudo isso, não tive medo de ir embora. Esse homem é um homem de força."

O hematoma subdural, como o que atingiu Tony Ramos, é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Ele costuma aparecer após traumas na região ou em idosos que usam anticoagulante.

Ramos esteve recentemente no ar na novela "Terra e Paixão", de Walcyr Carrasco. Na trama das 21h da Globo, ele interpretava o vilão Antônio La Selva. O ator também está no ar na série "Encantado's" como o bicheiro Madurão.

Leia Também: Tony Ramos diz que valoriza mais a vida após ter passado por cirurgia no cérebro