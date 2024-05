Harry e Meghan podem precisar deixar casa de R$ 79 milhões nos EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry e Meghan Markle podem precisar deixar a casa de R$ 79 milhões na Califórnia, nos Estados Unidos, por problemas no visto do filho do rei Charles 3º.

De acordo com o Daily Mirror, Harry está com o documento em dia, mas a renovação do visto está em risco. Segundo uma entrevista de Richard Fitzwilliams, especialista na Família Real Britânica, ao jornal, um juiz tem avaliado a renovação da autorização para a permanência do príncipe nos Estados Unidos.

A avaliação ocorre a partir de uma demanada do Departamento de Segurança Interna do governo. O motivo seria algumas revelações feitas por Harry, em relação ao seu passado com o consumo de drogas, que foram expostas em seu livro de memórias, "O Que Sobra".

O jornal britânico destacou o pedido de uma lista de drogas já consumidas por Harry. No livro, o príncipe afirmou ter consumido maconha, cogumelos, ayahuasca e cocaína. Ele destacou que a dependência química aconteceu em um período de recuperação da morte de sua mãe, a Princesa Diana, durante a adolescência.