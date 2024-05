Funkeiro oferece R$ 10 mil de recompensa por informações sobre bandidos que invadiram sua casa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Junior PK tem 1, 2 milhão de seguidores no Instagram e nesta segunda-feira (27), ele contou ter sido mais uma vítima da violência. O cantor disse que teve a sua casa invadida por dois homens no último sábado (25), no bairro Arvoredo, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Foi o segundo roubo sofrido pela família em dois meses e MC Junior PK ofereceu recompensa de R$ 10 mil para informações sobre os criminosos.

"Esses bandidos estão tirando a minha paz. Não consigo dormir mais. Eu quero ajuda de todos os meus seguidores. Vou dar uma recompensa de R$ 10 mil para qualquer informação sobre os bandidos e o carro. Eles levaram o meu carro", disse.

Junior acredita ser o mesmo grupo da ação criminosa anterior. Segundo ele, na primeira invasão à sua casa, em março de 2024, um dos bandidos o obrigou a tirar o tênis e durante essa investida, um rapaz perguntou se ele lembrava do calçado que estava usando no dia do assalto e apontou para seus pés.

O funkeiro disse ainda que acredita se tratar de uma perseguição contra a sua família. "Só pode ser isso [perseguição]. Eu sou cria, estou no meu corre aqui, eu trampo certinho e não sou milionário. O meu irmão sempre foi do crime, mas agora está suave e tudo que eu conquistei foi na luta", desabafou o cantor, em prantos, no vídeo postado em sua rede social.