'É estranho', diz Lucas Lima sobre estar solteiro no Dia dos Namorados

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Separado da cantora Sandy após 24 anos de relacionamento, Lucas Lima anda estranhando ter que passar solteiro o Dia dos Namorados no próximo 12 de junho. Convidado do programa "Encontro com Patrícia Poeta nesta quarta-feira (29), o músico reconheceu que vive uma fase completamente nova: "É estranho, primeiro dia dos namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo".

Lucas disse também que o trabalho tem sido um aliado para atravessar esse período depois da separação. "Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto", comentou o cantor.

Ele até se antecipou sobre a possibilidade de estar envolvido com outra pessoa. "O coração está ocupado com muito trabalho", acrescentou.

Lucas e Sandy anunciaram a separação em setembro de 2023. Os dois se conheceram na adolescência -ele, com a Família Lima, e ela, na dupla ao lado do irmão, Junior, e se casaram em 2008. Em junho de 2014, nasceu Theo, hoje com 9 anos.