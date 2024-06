Juliana Paes e Vladimir Brichta abraçam melodrama em 'novela' da Netflix

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na quarta-feira (5), a Netflix anunciou a data de estreia e o trailer de "Pedaço de Mim", sua primeira série de melodrama.

"Pedaço de Mim" estreia no dia 5 de julho. A trama será protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta e conta ainda com Felipe Abib, Palomma Duarte e João Vitti no elenco.

A história acompanha Liana (Juliana Paes), uma mulher que sonha em ser mãe e que acaba tendo sua trajetória atravessada por eventos de grande força dramática: a infidelidade do marido Thomás (Vladimir Brichta) e uma gravidez de gêmeos de pais diferentes, uma raridade científica. Disposta a lutar para manter a situação em segredo, Liana se vê em meio a uma confusão de sentimentos, sem saber se conseguirá amar igualmente as duas crianças e manter suas relações familiares da mesma forma.

A Netflix chama a produção de série de melodrama. Na América Latina, o melodrama ficou muito conhecido por causa das telenovelas. Inclusive, muito se fala que "Pedaço de Mim" será a primeira novela da Netflix.

O primeiro trailer mostra uma série que abraçou o dramalhão melodramáticos das telenovelas. "Uma trama rocambolesca e absurda é tudo aquilo que se espera de um dramalhão televisivo [...] Mas voltarei a dizer que parece novela, se me perguntarem", opinou Chico Barney em sua coluna no UOL.

Por trás das câmeras, "Pedaço de Mim" traz nomes experientes nas novelas da Globo. A direção geral é de Maurício Farias, que já participou de equipe de diversas novelas globais, como o clássico "A Viagem" (Globo). A criação e roteiro da trama ficam por conta de Ângela Chaves. Experiente autora de novelas que escreveu o remake de "Éramos Seis" (Globo) em 2019.