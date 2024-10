Duda Nagle comenta gravidez de Sabrina Sato e fim do casamento: 'Não era para ser'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Duda Nagle falou sobre o fim do casamento com Sabrina Sato e a notícia de que a ex-esposa está grávida do ator Nicolas Prattes. Ele disse estar feliz com a gravidez e afirmou que a crise em seu relacionamento começou bem antes do divórcio.

As declarações foram feitas durante sua participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo.

Ele revelou ter recebido uma ligação de Sato após ver a notícia sobre a gravidez. "O engraçado é que a Sabrina já está alguns dias assim: 'ah, eu posso te ligar, a gente precisa trocar uma ideia, vamos conversar rapidinho, você tem um tempinho?'. Aí a gente chegou a se falar, falou sobre outros assuntos e tal, acabou não entrando [no tema da gravidez]. Mas sabe quando você sente energia? A energia já estava ali."

O ator disse ter uma boa relação com o atual da ex. "Eu fiquei muito feliz, porque é um casal muito legal. É um bom garoto, a família é boa. E ele tem uma energia boa, os dois tem uma energia boa juntos. Vai ser bom pra Zoe, e vai ser bom pra Sabrina, vai ser bom pra todo mundo. Então, que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Eu torço muito por eles."

Questionado sobre a separação após sete anos juntos, afirmou que as coisas já não iam bem há um tempo. "Nossa crise começou antes, então, nos sete anos, foi onde a gente não aguentou mais", explicou.

"Por que acabou o relacionamento?", perguntou um dos apresentadores. Nagle disse que acha que "não era para ser".

"É uma conjuntura, vários fatores que levaram a gente a se distanciar como casal. A rotina era muito diferente, muito intensa, cada um para um lado", comentou o ator.

Ele falou sobre questões que não conseguiu cumprir no relacionamento. "Manter mais a rotina, separar mais energia, porque não adianta chegar no final do dia com os dois cansados e falar 'então hoje é a nossa noite de tomar um vinho' [...] Quando a gente não consegue fazer essa gestão das energias, organizar direito as prioridades, as coisas acabam se perdendo."

Nagle falou sobre o trabalho nas redes sociais, que acaba entrando no ambiente da casa. "O smartphone não desliga nunca, então você tem o tempo todo o feedback de tudo, o tempo todo, então você tá medindo a audiência do episódio anterior, ou você tá vendo quantos likes, quantas mensagens..."