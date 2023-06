Novidades da 2ª temporada de 'Round' e mais produções coreanas que bombaram! - Muitos programas de TV e filmes coreanos se tornaram populares em todo o mundo nos últimos anos. E por uma boa razão! Diretores como Bong Joon-ho e Park Chan-wook criaram alguns dos filmes mais originais do século 21 e 'Round 6' é apenas a ponta do iceberg quando se trata de emoção. Em 17 de junho de 2023, a Netflix compartilhou novidades para a segunda temporada de 'Round 6' no Tudum, em São Paulo. O novo teaser anunciou o retorno de personagens, com o astro da série Lee Jung-jae de volta na pele do protagonista Gi-hun, e novos membros do elenco. Também retornará o personagem mascarado 'Front Man', interpretado por Lee Byung-hun, e Wi Ha-jun, que vive o policial em busca de seu irmão desaparecido, relatou a CNN. Os novos integrantes do elenco incluem Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon e Yang Dong-geun. Aclamado pelo público e crítica Fenômeno de audiência, 'Round 6' conquistou a crítica. A trama da Netflix fez história no Emmy de 2022. Além de ganhar seis de suas impressionantes 14 indicações, a produção se tornou a primeira série coreana e a primeira série de TV em língua não-inglesa a arrebatar um grande prêmio Primetime Emmy, um dos principais da cerimônia. O criador da saga, Hwang Dong-hyuk, levou para casa o Emmy de Melhor Direção em Série de Drama, tornando-se também o primeiro asiático e o primeiro coreano nativo a levar o prêmio. A estrela do programa Lee Jung-jae também se tornou o primeiro ator asiático e o primeiro coreano a ganhar o prêmio de Melhor Ator em Série de Drama. No discurso de aceitação, o diretor disse: "Eu realmente espero que 'Round 6' não seja a última série não inglesa a estar aqui no Emmy, e também espero que este também não seja meu último Emmy”, afirmou, antes de prometer voltar com tudo na segunda temporada. E, de fato, quem já assistiu esse thriller eletrizante sabe que é impossível não assistir um episódio atrás do outro. Quando se termina uma série como essa, parece que nada mais vai te dar a mesma dose de adrenalina! Felizmente, há muitos sucessos cheios de suspense nesta lista para você aproveitar à vontade. Clique nesta galeria e veja a lista das séries e filmes coreanos para sua próxima maratona!

© BrunoPress