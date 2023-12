Os casais LGBTQ+ mais populares das séries! Qual o seu preferido? - Quando se trata de romance na TV, foi apenas nos últimos anos que a comunidade LGBTQ+ começou a ter uma representação real, com um número cada vez maior de casais queer. Ainda há um longo caminho a percorrer, mas agora existem muitos relacionamentos gays (do passado e do presente) em séries de sucesso para os fãs escolherem como seus favoritos! O envolvimentos desses personagens na telinha nos fizeram acreditar no amor! Duvida? Do drama à comédia, relembre alguns dos casais LGBTQ+ mais populares da telinha! Esses pares românticos nos fizeram rir e suspirar! Clique na galeria.

© <p>NL Beeld</p>