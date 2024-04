Lucinha Araújo celebra Cazuza como enredo de Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucinha Araújo, 87, está radiante com o fato de poder ver uma homenagem ao filho dela, Cazuza, no Carnaval de São Paulo de 2025. O artista virou enredo da escola Camisa Verde e Branco para o ano que vem.

"Para mim, é só prazer ver que, mesmo após mais de 30 anos, meu filho ainda é tocado, regravado e homenageado. Hoje em dia eu vivo disso. Portanto, enquanto eu existir, podem fazer homenagens que eu agradeço", disse ela em bate-papo ao telefone com a Folha de S.Paulo.

O lançamento oficial será no próximo mês, mas o anúncio foi feito pelas redes sociais da agremiação no Instagram. "Preparem-se para uma avalanche de emoções! O poeta está vivo em nossos corações. Vamos juntos, com garra e paixão", escreveu a escola na postagem.

Há cerca de 20 anos, a escola do grupo de acesso Acadêmicos de Santa Cruz já havia feito uma homenagem carnavalesca a Cazuza. Mas agora, segundo Lucinha, as emoções serão renovadas.

"Mesmo com 87 anos, estarei no desfile. Tenho ajudado a agremiação e adoro Carnaval. Apesar de ser em São Paulo, farei com que os cariocas compareçam em peso", afirma Lucinha.