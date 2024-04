Aumenta a procura por viagens de ônibus para show da Madonna

(DINO) Em 01/04/2024 15h00

Além da alta na taxa de ocupação hoteleira para o show da pop star, o setor rodoviário também registra grande procura com compras antecipadas de passagens pelo público de outros estados que virá ao Rio.



O show gratuito de Madonna, na praia de Copacabana (Rio de Janeiro), deve lotar os hotéis cariocas durante todo o final de semana em que a cantora estará na cidade, no período de 3 a 5 de maio. E muita gente deve chegar de ônibus, principalmente pelo fator economia, tendo em vista as baixas tarifas rodoviárias frente aos bilhetes aéreos. Somente pela Rodoviária do Rio de Janeiro, principal terminal rodoviário carioca, segundo dados da concessionária, a sexta-feira que antecede o dia do show e o sábado, data confirmada para o evento, devem ser os dias de maior movimentação de desembarques, com um aumento de 20% em relação a uma sexta e sábado normais, com viajantes oriundos principalmente dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. As empresas de ônibus já registram este aumento na procura por passagens.

A Guanabara, por exemplo, um dos maiores grupos rodoviários e que atua em mais de 2 mil linhas rodoviárias integrando quatro regiões do país como o Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, informou que está percebendo um aumento na procura para viagens nas linhas que conectam o Rio a São Paulo, Minas Gerais e ao Distrito Federal.

"Como a compra antecipada ainda garante mais descontos ao viajante, já estamos percebendo um aumento na procura por passagens de ônibus para o Rio nesse período e tudo indica que a motivação seja a vinda para o show da cantora. A previsão é de que teremos um número 30% maior de horários extras em relação a nossa base de horários normais em linhas de curta e média distância como as que atendem as cidades de São José dos Campos, Taubaté, Belo Horizonte, Alfenas, Barbacena, Juiz de Fora, Ouro Preto, Mariana e até mesmo Brasília", explica Letícia Pineschi, diretora de marketing da Guanabara.

Para se ter uma ideia, só para a sexta-feira, dia 3 de maio, a empresa prevê a abertura de 59 horários e para o sábado, dia 4 de maio (até o horário do show da pop star), serão 50 horários.

Isso representa, segundo a empresa, 30% a mais do que a demanda normal. O grupo Guanabara espera que 8 mil passageiros devam chegar ao Rio vindos de outros estados pelos ônibus da empresa.

A maior procura deverá ser em viagens semi leito, leito e cama, que oferecem maior conforto para os viajantes principalmente em trechos com maior distância. As empresas de ônibus têm investido em frotas mais modernas e confortáveis para atender as exigências do viajante como estas categorias. Essa preferência é verificada pelos números da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) que registram uma alta acumulada de 22% nestes serviços e tendo o Rio de Janeiro como destino preferido.

De acordo com dados do HotéisRIO sobre a ocupação da rede hoteleira em Copacabana nesse período, somente em Copacabana os hotéis estarão com 100% de ocupação no dia do show e os localizados na Zona Sul deverão registrar um incremento de 15% a 20%. As demais regiões Flamengo/Botafogo, Centro e Barra/Recreio também serão beneficiadas pelo evento.Ainda há passagens disponíveis e podem ser consultadas pelo site oficial da Guanabara.

