Ministério Público denuncia suspeitos de matar Mãe Bernadete na Bahia

A 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho, na Bahia, recebeu, nesta quinta-feira (16), denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado contra 5 pessoas investigadas de participação no assassinato da líder quilombola Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete.

Arielson da Conceição Santos, Josevan Dionísio dos Santos, Marílio dos Santos, Sérgio Ferreira de Jesus e Ydney Carlos dos Santos de Jesus foram denunciados por suspeita de homicídio qualificado por motivo torpe, de forma cruel, com uso de arma de fogo e sem chance de defesa da vítima.

Os promotores também pediram a prisão preventiva de Ydney Carlos. Arielson e Sérgio já estão presos, em caráter preventivo. Marílio e Josevan estão foragidos.

Em comunicado, o Ministério Público da Bahia sustenta que 4 dos denunciados integram uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas.

De acordo com o promotor de Justiça Luiz Neto, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais, Mãe Bernadete teria se posicionado contra a expansão dos negócios ilícitos com entorpecentes na região e contra a construção da barraca ‘Point Pitanga City’, ponto de venda de drogas edificada pelo grupo criminoso na barragem de Pitanga dos Palmares.

Líder do Quilombo Pitanga dos Palmares, localizado no município de Simões Filho, região metropolitana de Salvador, Mãe Bernadete foi executada no dia 17 de agosto deste ano.

Segundo testemunhas, criminosos invadiram a comunidade, fizeram parentes de Mãe Bernadete reféns e executaram a líder quilombola. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os 25 disparos que atingiram a ialorixá foram efetuados por dois motociclistas que usavam capacetes para dificultar o reconhecimento.

Nós ainda não conseguimos contato com a defesa dos denunciados.

