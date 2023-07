A piada de Gabriel Jesus que está dando o que falar na Inglaterra

Gabriel Jesus está no centro da mais recente polêmica do Arsenal por conta de uma piada proferida num pequeno momento de descontração com Zinchenko. A dupla participava num programa emitido pelos canais oficiais do Arsenal e ao ouvir o som de uma sirene Gabriel Jesus disse que se tratava do "táxi" do colega ucraniano. O atacante estava fazendo uma alusão aos problemas físicos regulares de Zinchenko, mas muitos torcedores rapidamente associaram a piada à situação de guerra que se vive na Ucrânia.

Confira o vídeo.

