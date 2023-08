A reação de Cristiano Ronaldo ao ver camisa do Sporting com o seu nome

Nesta segunda-feira, após o jogo do Al Nassr com o Monastir, Cristiano Ronaldo foi surpreendido por uma fã. Ela pediu ao português que autografasse uma camisola do Sporting da época 2002/03 que trazia o nome do jogador nas costas.

De forma descontraída, Cristiano Ronaldo brincou: "Bela camisola, hein? É para mim? Um presente?"

Confira o vídeo:

