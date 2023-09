Gesto (simples) de Messi leva torcedores do Inter Miami em delírio

O Inter Miami confirmou o regresso aos triunfos na MLS, na madrugada de segunda-feira, ao vencer no reduto do Los Angeles FC (1-3), num jogo que também ficou marcado por uma dupla assistência de Messi... e não só.

Quando se preparava para bater um pontapé de lateral, o astro argentino acenou para as arquibancadas por diversas ocasiões e provocou o delírio entre os torcedores do Inter Miami presentes junto à referida zona. O melhor será mesmo ver o vídeo.

Confira o momento em vídeo:

For a person who is such an introvert to reach this level of fame, popularity, love and affection simply based on his football is incredible. Messi isn’t repeatable.



pic.twitter.com/X2Kz1xWtg6