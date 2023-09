Elétrico bate recorde do mundo dos 0 aos 100 km/h. Marca é surreal

Atingir uma velocidade de 100 km/h em menos de um segundo. Parece impossível, mas o Mythen, um pequeno veículo elétrico fabricado na Suíça, conseguiu realizar essa proeza, e tudo foi registrado em vídeo.

Este veículo, construído por estudantes da Universidade ETH de Zurique e da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna, acelerou por 12,3 metros e atingiu a marca de 100 km/h em impressionantes 0,926 segundos. Esse feito notável já foi reconhecido pelo Guinness World Records.

Com essa conquista, o Mythen se consagrou como o veículo elétrico mais rápido do mundo, com Kate Maggetti ao volante durante a realização do registro.

Fique com as imagens no vídeo acima.

