Novas imagens mostram 'loucura' (e caos) no Irã por Cristiano Ronaldo

A empolgação toma conta de Teerã, a capital do Irã, devido à presença de Cristiano Ronaldo. Os fãs locais deram uma calorosa recepção à equipe do Al Nassr, na véspera do confronto contra o Persepolis FC, na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Confira o vídeo.

