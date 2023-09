Após polêmica, Jesus comanda e Neymar... sorri. Veja o treino do Al Hilal

O Al Hilal divulgou um vídeo, nesta quinta-feira, mostrando o último treino na preparação para o duelo frente ao Al-Shabab que conta para a oitava jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Após a polêmica em torno do suposto desentendimento entre Jorge Jesus e Neymar, o treinador português comandou a sessão com foco sendo a palavra de ordem, contando ainda com muitas gargalhadas do jogador brasileiro.

Confira o vídeo.

