Champions volta ao St. James Park e Newcastle dá show com drones no céu

Após 20 anos, a Liga dos Campeões voltou a ser disputada no St. James Park, nesta terça-feira, com a partida entre Newcastle e Paris Saint-Germain. O duelo ficou marcado por um momento curioso algumas horas antes da bola rolar.

Milhares de drones iluminaram os céus da cidade com vários desenhos relacionados ao Newcastle. O show de luzes foi um sucesso nas redes sociais, com muitos elogios à criatividade dos organizadores.

O Newcastle venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Callum Wilson. O resultado deixa o time inglês na liderança do Grupo A, com seis pontos.

Veja o vídeo.

Leia Também: Mulher de Daniel Alves desiste da separação e volta a morar na casa em Barcelona, diz TV