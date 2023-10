Torcedor mergulha no fosso para resgatar casaco dado por jogador

O estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, foi palco de um episódio inusitado neste domingo, após a vitória do time da casa sobre o Vitória por 1 a 0, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final, os jogadores do Vitória foram cumprimentar a torcida e presenteá-los com alguns equipamentos. Um dos casacos lançados pela equipe visitante foi parar no fosso, mas um torcedor não hesitou e mergulhou para resgatá-lo.

O torcedor, que não foi identificado, foi efusivamente recebido pela torcida ao retornar à superfície. Ele foi aplaudido e abraçado por diversos torcedores, que comemoravam a vitória e o gesto de bravura.

O vídeo do mergulho do torcedor viralizou nas redes sociais e foi compartilhado por diversos torcedores do Criciúma e do Vitória.