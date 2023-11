Barcelona divulga imagens (incríveis) do novo Camp Nou

O Barcelona divulgou, nesta terça-feira, imagens do estado atual do Camp Nou, que está passando por obras desde o verão passado. O estádio está com uma aparência incrível!

Os campeões espanhóis estão jogando no estádio de Montjuic enquanto as obras no Camp Nou estiverem em andamento. O mítico estádio da Catalunha só deverá ficar pronto para receber jogos novamente em 2026.

Veja o vídeo.

