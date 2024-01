Eto'o não segurou as lágrimas após qualificação dramática dos Camarões

Samuel Eto'o não conseguiu controlar as lágrimas nesta terça-feira após a qualificação dramática da seleção dos Camarões para as oitavos de final da CAN com um gol aos 90'+1 que valeu a vitória diante da Gâmbia. O antigo jogador dos Camarões marcou presença no vestiário no momento da celebração e acabou se emocionado.

Confira o vídeo.

