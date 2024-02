Al Hilal prepara jogo da Champions asiática e Neymar esteve no campo

O Al Hilal divulgou um vídeo nesta quinta-feira, destacando os últimos preparativos da equipe de Jorge Jesus para o confronto contra o Sepahan, de José Morais, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões asiática, com destaque para Neymar.

O jogador brasileiro está em processo de recuperação de uma lesão para garantir sua integração definitiva nas escolhas do treinador português. Neymar foi visto no ginásio, exibindo um sorriso contagiante, e posteriormente no campo, dirigindo uma breve saudação às câmeras.







Veja o vídeo:

