Cachorro de Rubinho Barrichello morre após comer onze bitucas de cigarro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-piloto Rubens Barrichello, 51, lamentou nas redes sociais a trágica morte de seu cãozinho Speedy. O pet adoeceu e morreu após ingerir bitucas de cigarro e maconha jogadas no chão do condomínio onde moram a ex-mulher e os filhos de Barrichello.

O cachorro, da raça cavalier, tinha oito anos de idade. "No prédio onde ele morava, que era o prédio da Silvana, ele passeava muito e, super educado, esperava a hora de descer para fazer as necessidades. Mas a gente começou a ver que ele estava passando mal e que ele queria ir sempre no mesmo local. O Dudu [filho] foi até esse local e viu que tinha muita bituca de cigarro e também de um outro cigarro mais potente", relatou Rubinho.

"O estômago do Speedy dilacerou, ele desenvolveu uma doença em que ele não gerava mais proteína para o corpo. Foram tiradas onze bitucas de dentro dele", relatou. "Ele não conseguia mais comer, teve muita diarreia com sangue e aí foi ladeira abaixo".

O piloto ainda fez um alerta para os donos de cachorro tomarem cuidado e um apelo aos fumantes para descartarem suas bitucas em local adequado.

"Lixo a gente joga no lixo. A gente pega o cocô do cachorro e joga no saquinho, então seria educado que as pessoas que têm esses modos [fumar] que pudessem ter essa atitude também", pediu. "O Speedy faz muita falta."