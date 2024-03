Hulk impressiona com força descomunal em treino do Atlético-MG

O atacante brasileiro Hulk, que já brilhou no futebol europeu, continua a impressionar com sua força física dentro e fora dos gramados.

Em um vídeo publicado pelo Atlético-MG nas redes sociais, Hulk aparece realizando um exercício em uma máquina que mede a potência dos atletas, medida em watts. O jogador atingiu incríveis 3146 watts, um feito notável e que demonstra sua força descomunal.

Segundo Guilherme Fialho, fisioterapeuta do Atlético, o segundo melhor desempenho na máquina foi de "dois mil e pouco", o que coloca Hulk em um patamar de elite em termos de força física.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, com muitos internautas impressionados com a força do jogador. Hulk, que já era conhecido por sua potência física, segue demonstrando que está em ótima forma e pronto para grandes desafios.

Confira o vídeo, clicando na imagem acima.

