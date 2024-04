Veja os times com mais títulos nos últimos 10 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeões estaduais no último final de semana, Palmeiras, Flamengo e Grêmio são os times que conquistaram mais títulos nos últimos dez anos -considerando apenas os clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Cada um deles conquistou 14 troféus desde 2014.

Confira o Top 10 de campeões entre os times de Série A do Brasileiro



PALMEIRAS - 14

Nos últimos 10 anos, o Palmeiras foi tetracampeão do Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023) e do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024), bicampeão da Libertadores (2020 e 2021) e da Copa do Brasil (2015 e 2020), e campeão da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023).

FLAMENGO - 14

O Flamengo foi hexacampeão do Carioca (2014, 2017, 2019, 2020, 2021 e 2024), bicampeão da Libertadores (2019 e 2022), do Brasileiro (2019 e 2020) e da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e campeão da Copa do Brasil (2022) e da Recopa Sul-Americana (2020).

GRÊMIO - 14

O Grêmio venceu sete vezes seguidas o Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), quatro vezes a Recopa Gaúcha (2019, 2021, 2022 e 2023), a Libertadores (2017), a Copa do Brasil (2016) e a Recopa Sul-Americana (2018).

ATLÉTICO-MG - 12

Dando sequência à lista, o Atlético-MG venceu 12 títulos nos últimos dez anos. São eles: Campeonato Mineiro (2015, 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023 e 2024), Copa do Brasil (2014 e 2021), Brasileiro (2021), Recopa Sul-Americana (2014) e Supercopa do Brasil (2022).

FORTALEZA - 12

Com o mesmo número de títulos que o Galo, o Fortaleza foi heptacampeão do Cearense (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023), bicampeão da Taça dos Campeões Cearenses (2016 e 2017) e da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e campeão da Série B (2018).

CUIABÁ - 11

O Cuiabá conquistou 11 títulos desde 2014: Campenoato Mato-Grossense (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 e 2024) e Copa Verde (2015 e 2019).

ATHLETICO-PR - 10

O Athletico-PR soma dez títulos: Campeonato Paranaense (2016, 2018, 2019, 2020, 2023 e 2024), Copa Sul-Americana (2018 e 2021), Copa do Brasil (2019) e da Copa Suruga Bank (2019).

BAHIA - 8

O Bahia acumulou oito títulos nos últimos dez anos: Campeonato Baiano (2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2023) e Copa do Nordeste (2017 e 2021).

CRUZEIRO - 7

Com sete títulos, o Cruzeiro foi tricampeão do Mineiro (2014, 2018 e 2019), bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018) e campeão do Brasileiro (2014) e da Série B (2022).

ATLÉTICO-GO - 7

Também com sete títulos, o Atlético-GO conquistou o Campeonato Goiano (2014, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024) e a Série B (2016).