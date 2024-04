Ex-Liverpool assume vício em cocaína: "Estava num mundo de dor"

Danny Murphy concedeu, esta terça-feira, uma extensa entrevista ao 'Ben Heath Podcast', na qual revelou que passou por um período de consumo de "cocaína e alguma marijuana", depois de ter colocado um ponto final na carreira.

O ex-jogador inglês teve uma carreira de sucesso, passando por clubes como Liverpool, Tottenham e Fulham. No entanto, após 'pendurar as chuteiras', os 'fantasmas' do passado regressaram: "A terapia é uma montanha russa. É mesmo, especialmente, se tiveste uma vida traumática".

"Conseguia viver sem a bebida. Não era alcoólatra. Podia sentar-me numa casa com álcool e não beber. Durante algum tempo, estive viciado em cocaína, porque chegou ao ponto onde sentia que não conseguia fazer nada sem ela, o que era um disparate", começou por afirmar.

"A terapia em grupo é ótima. Vão a algumas reuniões e coisas do gênero, seja por causa do álcool, das drogas ou do jogo. A principal questão de estar com outras pessoas que tiveram problemas com isso é perderes a vergonha e a culpa", prosseguiu.

"Provavelmente, tive um ano no qual estive num mundo de dor, e eles como que olharam para mim e disseram 'Sabes que mais? Deverias estar muito grato por ter sido só um ano'. E eu pensei 'Vou ouvir isso e aproveitar a parte positiva'", completou.

Leia Também: A espera de Robinho para trabalhar na cadeia: veja o que ele pode fazer e entenda os entraves