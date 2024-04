Todas as cidades que sediaram os Jogos Olímpicos de Verão! - Ao escolher os locais para os Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional (COI) dá especificamente a honra de realizar os Jogos a uma cidade e não a um país. Na verdade, o processo de seleção, a política internacional e o investimento envolvido nas Olimpíadas tornaram a seleção da cidade anfitriã um grande negócio. Geralmente realizado a cada quatro anos, o evento esportivo internacional só foi cancelado devido à Primeira Guerra Mundial (1916) e à Segunda Guerra Mundial (1940 e 1944), e adiado devido à pandemia de Covid-19 (2020). Em 2024, os Jogos serão realizados em Paris, França. Para entrar no clima olímpico, relembre todas as cidades-sedes da história moderna do evento.

