Cláudia Raia mostra "primeiro contato" do filho com Igreja Messiânica

Cláudia Raia destacou na sua página de Instagram imagens que retratam o "primeiro contato" do filho mais novo, Luca, com a Igreja Messiânica. A conhecida atriz brasileira, de 56 anos, compartilhou a imagem este sábado, 17 de junho, merecendo os mais diversos elogios dos seguidores.

Quem também surge nas imagens é o companheiro e pai do menino, Jarbas Homem de Mello.

A artista é ainda mãe de Enzo e Sophia, frutos do anterior casamento com Edson Celulari.

Segundo o website da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, esta "cria e difunde uma cultura espiritual em interação com o desenvolvimento da cultura material, tendo por finalidade o advento do Paraíso Terrestre". A religião teve origem no Japão e acredita na existência do "Mundo Espiritual" e "Mundo Material", tendo como pilares o Johrei (purificação do espírito através da imposição das mãos), a agricultura natural e o belo.

