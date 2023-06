Yvonne Strahovski, de 'The Handmaid’s Tale', anuncia terceira gravidez

Foi por meio de sua conta no Instagram que Yvonne Strahovski anunciou que está se preparando para ser mãe pela terceira vez.

A atriz australiana, conhecida por interpretar Serena Joy Waterford na série "The Handmaid's Tale", compartilhou uma foto em que exibe sua barriguinha já evidente, nesta quinta-feira.

Casada com Tim Loden, Yvonne escreveu na legenda da imagem: "Bem, lá vamos nós. Barriga do bebê número 3". Na foto, também aparece o membro peludo da família, assim como o filho mais novo do casal.

Vale lembrar que Yvonne Strahovski e Tim Loden deram as boas-vindas ao segundo filho em dezembro de 2021. Eles também são pais de William, de quatro anos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Yvonne Strahovski (@yvonnestrahovski)

