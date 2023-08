Tom Cruise quer um novo romance com Sofia Vergara?

Em julho saiu a notícia de que o casamento de Sofia Vergara e Joe Manganiello tinha chegado ao fim. O ex-casal fez um comunicado onde anunciava o fim do matrimônio e pedia privacidade neste momento delicado.

Após ter sido tornada pública a separação, soube-se que foi o ator quem solicitou o divórcio, alegando "diferenças irreconciliáveis".

No entanto, um novo 'dado' nesta história está chamando a atenção. O New York Post afirma que há um ator de Hollywood interessado em ter algo mais do que uma amizade com a atriz.

Trata-se de Tom Cruise. De acordo com o jornal norte-americano, o ator estaria interessado em voltar a ter um relacionamento com Sofia Vergara, dado que ambos já teriam tido um breve romance em 2005.

De acordo com uma fonte próxima da estrela de 'Top Gun' e 'Missão: Impossível', Tom e Sofia nunca chegaram a oficializar a relação. "Passaram um tempo especial juntos, divertiram-se em Hollywood Hills e passaram esse tempo muito bem. Nessa época, Sofia não deu sinais de estar interessada em ter algo a longo prazo, pelo que a relação foi acabando de forma totalmente amigável".

Tom Cruise e Sofia Vergara em 2005 © Getty Images