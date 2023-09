Ed Sheeran invade casamento em Las Vegas e deixa noivos de 'boca aberta'

Ed Sheeran surpreendeu um casal ao interromper uma cerimônia de casamento em Las Vegas. Além disso, o cantor proporcionou aos fãs um vislumbre do que será seu próximo álbum.

Isso ocorreu logo após o cancelamento de um show que Ed Sheeran tinha programado na cidade devido a "problemas técnicos", como relatado pelo Daily Mail.

Enquanto os noivos estavam trocando votos matrimoniais, ficaram completamente surpresos com a entrada inesperada de Ed Sheeran, que começou a cantar e tocar música, acompanhado por mais quatro artistas no coro. Esse momento único foi posteriormente destacado na página do Instagram do músico. Veja abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ed Sheeran (@teddysphotos)

