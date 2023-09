Christina Ricci diz que “homens incríveis” também podem ser predadores

Christina Ricci utilizou sua conta no Instagram neste fim de semana para abordar sua crença nas vítimas de abuso e destacar que, muitas vezes, os abusadores podem ser pessoas que admiramos. No entanto, isso não desculpa seus crimes.

As declarações da atriz surgiram após a condenação do ator Danny Masterson, que recebeu uma pena que varia de 30 anos à prisão perpétua. Após o anúncio da sentença, vários colegas atores saíram em defesa de Masterson.

Nomes como Ashton Kutcher e Mila Kunis escreveram cartas ao juiz pedindo uma pena mais branda. O casal se referiu a Masterson como um "exemplo a seguir" e alguém que sempre se afastou do "estilo de vida típico de Hollywood envolvendo drogas". Além disso, uma carta de Kurtwood Smith, que contracenou com Masterson em 'That 70's Show', afirmou que o ator "tratou todas as mulheres [da série] com respeito".

Christina Ricci começou sua declaração afirmando: "Às vezes, pessoas que amamos e admiramos cometem atos terríveis. Eles podem não ter cometido essas ações conosco, e só conhecemos como eles foram conosco, mas isso não significa que não tenham praticado atos terríveis. Desacreditar as vítimas é um crime."

"Especialmente pessoas que consideramos 'homens incríveis' podem ser predadores e abusadores. É difícil de aceitar, mas precisamos enfrentar essa realidade. Se dizemos que apoiamos as vítimas - mulheres, crianças, homens, rapazes - então devemos sustentar essa posição. Infelizmente, conheci muitos 'homens incríveis' que foram gentis comigo, mas comprovadamente foram abusadores em particular. Também tive experiência pessoal com isso. Acreditem nas vítimas. Não é fácil falar. Não é fácil obter uma condenação", concluiu a atriz.

