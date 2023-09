Beyoncé veste marca brasileira em show da turnê 'Renaissance'

A turnê "Renaissance" é sucesso mundial e frequentemente brasileiros surgem nas redes sociais mostrando que estiveram no show da diva. No entanto, agora o Brasil surgiu como outro elento do espetáculo da artista: no figurino!

Em um show na noite de segunda-feira (12), no Canadá, Beyoncé usou uma roupa brasileira. A estrela do pop Beyoncé usou um look exclusivo da PatBo, um body com franjas e bordados prateados, cor que se tornou assinatura da turnê. A peça sob medida foi bordada a mão e demorou 60 dias para ser feita.

Os stylists da cantora entraram em contato com a marca, que desenvolveu dois looks. A peça escolhida conversa com a história de Patrícia, com franjas e bordados. É a primeira vez que Beyoncé veste PatBo.

[Beyoncé veste PatBo]© Divulgação / PatBo