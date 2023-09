Ariana Grande se emociona ao falar de intervenções estéticas no rosto

Ariana Grande não conseguiu conter as lágrimas durante um vídeo que gravou para a revista Vogue, onde compartilhava sua rotina de maquiagem.

"Estar exposta a tantas opiniões desde jovem, especialmente quando as pessoas têm algo a dizer sobre a sua aparência, torna difícil saber em quem você deve acreditar", ela reflete.

"Ao longo dos anos, usei maquiagem como uma espécie de disfarce, como se estivesse me escondendo atrás dela. Meu cabelo ficava mais volumoso e o delineador mais intenso - que às vezes pode ser realmente bonito. [Mas] acho que, à medida que envelheci, deixei de gostar dessa abordagem. Vejo a maquiagem como uma forma de expressão, de destacar o que já está lá. Nossa relação com a beleza é muito pessoal, e estamos aqui para compartilhar nossos segredos", ela pondera.

Em determinado momento, a cantora confessa que fez muitos preenchimentos labiais e botox ao longo dos anos. "Parei em 2018 porque achei que estava exagerando. Sentia que estava me escondendo", ela confessa, já com lágrimas nos olhos.

"Por muito tempo, a beleza para mim era um tipo de esconderijo, mas agora sinto que não é mais assim. Desde que parei com os preenchimentos e o botox, pensei: 'Quero apenas ver minhas rugas de expressão nos olhos e na boca'. Espero que as rugas resultantes do meu sorriso se tornem mais visíveis, e que eu sorria cada vez mais. Envelhecer pode ser algo muito bonito. E, quem sabe, talvez eu faça um lifting facial daqui a 10 anos? Claro que sim! Esses são apenas pensamentos que acho que podemos discutir quando falamos sobre beleza", ela conclui.

