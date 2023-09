Joana Sanz e Dani Alves estão juntos novamente?

Joana Sanz compareceu a um concerto de Rauw Alejandro no último fim de semana em Barcelona e compartilhou um trecho desse espetáculo nas redes sociais. Ela o acompanhou com uma carta escrita por Dani Alves, seu ainda marido, que está atualmente preso, expressando seus sentimentos pela modelo espanhola.

A publicação gerou muita especulação, levantando a dúvida sobre uma possível reconciliação entre Joana Sanz e o jogador brasileiro. No entanto, a Vanitatis relatou que entrou em contato com a modelo, que assegurou que o processo de divórcio ainda está em andamento, sugerindo que a reconciliação não está nos planos.

Na carta, Dani Alves começou a expressar seus sentimentos, escrevendo: "Aprendi naquela loucura toda que dois são melhores que um... quando um cai, o outro levanta-o, quando um está com frio, o outro aquece-o. Obrigado pela tua resistência, obrigado pela tua resiliência, obrigado por não desistires de mim. Eu sempre disse que era contigo que eu sempre sonhei, mas agora digo que és mais do que eu poderia ter sonhado".

É importante lembrar que Dani Alves está atualmente preso, enfrentando acusações de violação de uma jovem de 23 anos no final do ano passado, em uma discoteca em Barcelona. Inicialmente, o jogador negou conhecer a jovem, mas posteriormente confirmou que ambos tiveram relações sexuais consensuais. Após inicialmente mostrar apoio ao marido, Joana Sanz acabou solicitando o divórcio após a confirmação da traição por parte do jogador.