Liam Payne é levado para a emergência durante férias na Itália

Liam Payne estava desfrutando de umas férias românticas no Lago de Como, na Itália, ao lado da namorada, Kate Cassidy, quando precisou ser levado às pressas para o hospital.

De acordo com a imprensa estrangeira, o cantor começou a sentir fortes dores nos rins - algumas semanas após ter sido obrigado a cancelar shows na América do Sul devido a uma grave infecção renal - e foi transportado de ambulância para o hospital, onde foi internado para exames e tratamento.

"O Liam está passando por um momento difícil, mas está no melhor lugar possível e, finalmente, os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo com ele", declarou uma fonte próxima ao The Sun.

"Naturalmente, ele está devastado porque a viagem dele e da Kate ao Lago de Como foi prejudicada, mas pelo menos ela estava lá para ajudá-lo quando ele ficou doente", acrescentou.

Liam terá que permanecer no hospital nos próximos dias para continuar realizando exames. "Os médicos alertaram que ele não deve esperar permissão para voltar para casa por pelo menos mais seis dias. Eles querem realizar todos os testes possíveis para entender qual é, de fato, o problema", revelou a mesma fonte, destacando que a equipe médica está tentando descobrir os motivos pelos quais a saúde do cantor está piorando.

