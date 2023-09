Billy Miller, ator das séries 'Suits' e 'CSI', morre aos 43 anos

Billy Miller faleceu na última sexta-feira, 15 de setembro, aos 43 anos. O ator norte-americano deixou sua marca em séries muito populares, incluindo 'Suits', na qual Meghan Markle teve um papel principal, e 'CSI'.

Além de suas notáveis contribuições para essas séries, o artista também fez parte do elenco de filmes como 'Sniper Americano' (2014) e 'Urban Cowboy' (2016). Ele foi indicado para o Emmy cinco vezes e ganhou em duas ocasiões, devido ao seu desempenho na novela 'The Young and the Restless'.

No passado domingo, Billy Miller teria completado 44 anos, dois dias após seu falecimento. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Recentemente, o TMZ informou que um representante de Billy Miller mencionou que o ator sofria de depressão e transtorno bipolar.

