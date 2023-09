Com namorada grávida, Neymar é flagrado com duas mulheres na Espanha

Parece que o último fim de semana foi bastante agitado para Neymar na Espanha! Isso por que o jogador foi flagrado em clima de "romance" com duas mulheres em uma boate em Barcelona.

O jogador do Al-Hilal decidiu aproveitar os dias de descanso e curtir algumas festas na Espanha. Na famosa boate Sala Apolo Neymar foi flagrado com duas mulheres em clima bastante íntimo.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o brasileiro ficou com uma loira e uma morena e não pareceu se importar com o fato de estar em um ambiente público e se portou de forma bem íntima. Após a noitada, o atleta voltou para a Arábia Saudita.

No entanto, o flagra repercutiu muito, uma vez que a namorada do atleta, Bruna Biancardi, está no Brasil grávida, esperando um filho do jogador da seleção brasileira.