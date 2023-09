Morre o ator Michael Gambon, estrela de 'Harry Potter'

O ator Michael Gambon, que interpretou Alvo Dumbledore na saga Harry Potter, morreu aos 82 anos, em decorrência de uma pneumonia. A notícia foi confirmada pela família do artista nesta quinta-feira (28).

"Estamos devastados em anunciar a morte de Michael Gambon. Amado marido e pai, Michael morreu pacificamente no hospital, com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao seu lado", disse um comunicado emitido em nome da mulher e do filho do ator.

Gambon nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1937. Ele estreou na Broadway em 1976 e ganhou três prêmios Olivier, dois prêmios Screen Actors Guild e quatro prêmios BAFTA. Em 1999, foi nomeado Cavaleiro pela rainha Elizabeth II.

O ator interpretou Alvo Dumbledore em seis filmes da saga Harry Potter, substituindo Richard Harris, que morreu em 2002. Gambon também atuou em filmes como "O Detetive Cantor" (1999), "Os Miseráveis" (2012) e "Assassinato no Expresso do Oriente" (2017).

"Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil e agradecemos as mensagens de apoio e amor", concluiu o comunicado da família.

