Maiara anuncia fim de namoro. "Por favor respeitem o nosso tempo"

Maiara, cantora da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, anunciou publicamente o fim do namoro com Matheus Gabriel na madrugada desta quarta-feira, 18 de outubro. A informação foi divulgada através do Twitter, com a artista brasileira a mostrar-se triste com o sucedido.

"Boa noite, gente. Hoje não está sendo um dia fácil pra mim. Quando a gente fala em encerrar ciclos, acho que não deve ser fácil pra ninguém. Eu e o Matheus não somos mais um casal. Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo. Tenho muita gratidão", começou por escrever Maiara, que logo de seguida pediu compreensão nesta fase particularmente complicada.

"Por favor, respeitem o nosso término. O nosso tempo. Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está batalhando pela carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo. Espero que entendam", acrescentou a cantora, de 35 anos.

A irmã gêmea de Maraisa quis ainda esclarecer que não houve qualquer traição de nenhuma das partes e que, ao contrário do que dão conta alguns rumores, a separação não acontece devido a uma reaproximação com um ex-namorado. "Não houve nada demais! Apenas decidimos seguir as nossas vidas por caminhos diferentes", esclareceu.

