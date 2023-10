Estátuas de famosos: As boas, as ruins e as terrivelmente feias! - As esculturas há muito tempo servem como uma forma única e atemporal de prestar homenagem a um mundo dominado pela tecnologia. Quer seja um tributo a uma figura icônica ou um memorial para uma lenda já falecida, as estátuas são testemunha das suas contribuições para o mundo. Essas criações artísticas podem ser encontradas em muitos lugares, capturando a essência de personalidades famosas por diversos motivos. Os museus de cera Madame Tussauds são alguns dos destinos turísticos mais populares do mundo e, cada vez que uma nova estátua é lançada, muita polêmica circula. Outro famoso museu de cera, o Musée Grévin, em Paris, exibiu recentemente a sua nova representação de cera de Dwayne “The Rock” Johnson. Infelizmente, a reação pública não foi exatamente o que esperavam, já que os fãs foram rápidos em apontar que a pele da estátua era muito mais clara que a de Johnson. O ator é descendente de samoanos e negros da Nova Escócia e o museu foi acusado de branqueamento por usuários das redes sociais. Johnson abordou a polêmica compartilhando um vídeo no qual o comediante James Andre Jefferson zomba da estátua, criticando quem fez a estátua por fazer The Rock parecer David Beckham. Johnson comentou: “Vou pedir que a minha equipe entre em contato com nossos amigos do Museu Grevin, em Paris, na França, para que possamos trabalhar na 'atualização' da minha figura de cera com alguns detalhes e melhorias importantes - começando pela cor da minha pele." O museu divulgou um comunicado em defesa do artista que fez a estátua, alegando que "o escultor Stéphane Barret teve que contar com fotos e vídeos para criar uma estátua o mais próxima possível da realidade, sem a presença do astro internacional". De obras-primas requintadas a criações peculiares, clique nesta galeria para explorar o intrigante mundo da arte das celebridades.

