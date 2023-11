Matt LeBlanc é visto pela primeira vez desde a morte de Matthew Perry

Matt LeBlanc foi visto pela primeira vez em público após a morte de Matthew Perry, ator de 'Friends' que morreu na última semana, aos 54 anos.

Fotografias captadas por paparazzi mostram Le Blanc, de 56 anos, dirigindo nesta quarta-feira, 2 de novembro.

Embora o ator tenha tentado passar despercebido com um chapéu e óculos, a sua tristeza era nítida.

Recorde-se que LeBlanc deu vida a Joey Tribbiani na série, o melhor amigo da personagem de Matthew, o eterno Chandler Bing.

Matt LeBlanc 'devastated' pictured for first time since Matthew Perry's death https://t.co/5Y42czmnFr