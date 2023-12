Reencontro de Macaulay com atriz que fez sua mãe em 'Esqueceram de Mim' emociona web

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Protagonista de um dos maiores clássicos dos anos de 1990, "Esqueceram de Mim", Maculay Culkin, 43, ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, nesta sexta-feira (1). Acompanhado da família, o ator se emocionou com a homenagem e ainda lembrou de alguns episódios dos bastidores do filme do diretor Chris Columbus. O que ele não esperava era presença da atriz Catherine O'Hara, 69, que interpretou a mãe de Kevin McCallister na celebração.

Macaulay chorou com o discurso de Catherine pela honraria de Hollywood. "'Esqueceram de Mim' foi, é e sempre será uma sensação global. O motivo pelo qual famílias em todo o mundo não conseguem deixar passar um ano sem assistir e amar juntos a 'Esqueceram de Mim' é Macaulay Culkin", começou a atriz.

FAMOSOS: Posando para paparazzis, Macaulay Culkin fala 'Thank you mom' para Catherine O'Hara, atriz que interpretou sua mãe no clássico 'Esqueceram de mim'



Catherine salientou que o filme tinha tudo para dar certo, graças ao bom roteiro e a uma equipe competente, mas elogiou a atuação de Macaulay. "Você merece muito sua estrela na calçada em Hollywood. Obrigada por me incluir - sua falsa mãe que deixou você sozinho em casa não uma, mas duas vezes- para compartilhar esta ocasião feliz. Estou muito orgulhosa de você", concluiu. Eles trabalharam juntos também no segundo 'Esqueceram de Mim', lançado em 1992.

Fãs do ator comentaram sobre a homenagem nas redes e se emocionaram com o reencontro em Los Angeles, Estados Unidos. "Meu Deus, Que coisa mais linda. Chorei", escreveu um internauta. "Quem não se lembra da cena do reencontro dos dois? Esse filme faz parte da minha infância", comentou o segundo e o terceiro ainda brincou: "Ela não o esqueceu e fez questão de ir ao evento".