Michael B. Jordan destrói Ferrari após bater carro em estacionado

Michael B. Jordan destruiu a frente de um Ferrari, neste domingo (3), numa rua em Hollywood, nos Estados Unidos.

O ator norte-americano, de 36 anos, foi contra outro veículo que estava estacionado, revela o TMZ. As autoridades foram chamadas de imediato ao local e o tabloide garante que Michael não deu sinais de se encontrar sob o efeito de drogas nem de álcool, apesar da batida parecer ser difícil de explicar.

Embora o Ferrari e o outro carro tenham ficado muito amassados, o acidente não deixou quaisquer feridos.

Veja abaixo um vídeo que evidencia os danos causados.

Michael B.Jordan crashes Ferrari into parked Kia in Hollywood Saturday night 11:30pm he’s ok pic.twitter.com/2Mn74drzOu