Ação de Sheherazade contra SBT tem reviravolta após decisão do STF

Nesta quinta-feira (7), o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a ação movida contra o SBT por Rachel Sheherazade, que cobra direitos trabalhista. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi favorável a emissora de Silvio Santos e julgou o processo como improcedente.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', Sheherazade pedia indenização trabalhista, onde alegava assédio, censura e fraude, no valor de R$ 20 milhões, depois de ser demitida em 2020, porém o montante ficou estabelecido em R$ 8 milhões.

Ainda segundo a publicação, o resultado ainda inclui a indenização por danos morais, de R$ 500 mil, montante que o SBT tinha sido condenado a pagar por causa do comportamento de Silvio com Sheherazade durante a cerimônia do Troféu Imprensa, de 2017. Na época, o dono Baú disse de forma grosseira que havia contratado Rachel pela beleza e por sua voz “apenas para ler notícias, e não para dar sua opinião”.

